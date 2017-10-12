Власти Австралии не несут ответственности за киберзащиту взломанного подрядчика минобороны

Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 12 октября, 6:07
Особый противопожарный режим ввели в ПриморьеПроисшествия 12 октября, 5:41
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 12 октября, 5:25
В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовойПроисшествия 12 октября, 5:20
Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за РоссииМеждународная панорама 12 октября, 4:56
Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимнаСпорт 12 октября, 4:50
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в БрунейАрмия и ОПК 12 октября, 4:49
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США в АнкареМеждународная панорама 12 октября, 4:46
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"Международная панорама 12 октября, 4:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн заявил, что правительство страны не несет ответственности за плохую киберзащиту одной из частных компаний-подрядчиков министерства обороны, система которой была взломана хакером.
"Не думаю, что стоит пытаться взваливать на федеральное правительство вину за бреши в компьютерной защите маленького предприятия", - заявил министр, беседуя в четверг с журналистами. По его словам, этот инцидент является "полезным напоминанием бизнесу и правительству о важности серьезного отношения к вопросам кибербезопасности".
"К счастью, похищенная информация носила не военный, а коммерческий характер, тем не менее это был очень серьезный инцидент, мы проводим расследование и доберемся до истины", - подчеркнул министр.
В среду местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Управления радиотехнической обороны Австралии Митчелла Кларка сообщили, что неизвестный хакер похитил у одной из австралийских компаний секретную информацию о новейших системах вооружений. Кларк признал, что "взлом был обширным и крайне серьезным". Он отметил, что похищенные материалы включали информацию, связанную с "многоцелевым истребителем-бомбардировщиком F-35, военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, самолетом-разведчиком P-8 Poseidon", авиабомбами JDAM и несколькими военными кораблями".
По словам Кларка, инцидент произошел в июле прошлого года, и объектом хакерской атаки стала "небольшая авиационная инженерная компания", в которой работают около 50 человек, в том числе лишь один специалист по IT-технологиям.