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Власти Австралии не несут ответственности за киберзащиту взломанного подрядчика минобороны

Международная панорама
12 октября, 5:54 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 12, октября. /ТАСС

Инцидент является "полезным напоминанием бизнесу и правительству о важности серьезного отношения к вопросам кибербезопасности", уверен Кристофер Пайн

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СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн заявил, что правительство страны не несет ответственности за плохую киберзащиту одной из частных компаний-подрядчиков министерства обороны, система которой была взломана хакером.

"Не думаю, что стоит пытаться взваливать на федеральное правительство вину за бреши в компьютерной защите маленького предприятия", - заявил министр, беседуя в четверг с журналистами. По его словам, этот инцидент является "полезным напоминанием бизнесу и правительству о важности серьезного отношения к вопросам кибербезопасности".

"К счастью, похищенная информация носила не военный, а коммерческий характер, тем не менее это был очень серьезный инцидент, мы проводим расследование и доберемся до истины", - подчеркнул министр.

В среду местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Управления радиотехнической обороны Австралии Митчелла Кларка сообщили, что неизвестный хакер похитил у одной из австралийских компаний секретную информацию о новейших системах вооружений. Кларк признал, что "взлом был обширным и крайне серьезным". Он отметил, что похищенные материалы включали информацию, связанную с "многоцелевым истребителем-бомбардировщиком F-35, военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, самолетом-разведчиком P-8 Poseidon", авиабомбами JDAM и несколькими военными кораблями".

По словам Кларка, инцидент произошел в июле прошлого года, и объектом хакерской атаки стала "небольшая авиационная инженерная компания", в которой работают около 50 человек, в том числе лишь один специалист по IT-технологиям.

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