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Трамп похвастался возможностью США сбивать ракеты противника в 97% случаев

Международная панорама
12 октября, 6:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

Президент не стал прямо отвечать на вопрос о готовности государства пустить этот арсенал в ход

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НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. США располагают оружием, способными поражать ракеты противника в 97% случаев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

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"Вам следует только приглядеться к тому, что мы закупаем для Вооруженных сил. Мы закупаем истребители и военное оборудование, мы построили лучшую военную технику в мире. У нас есть ракеты, способные сбить ракеты в воздухе в 97% случаев. Если выпустят две ракеты, то мы собьем и их", - указал президент США, отвечая на вопросы, касавшиеся ракетно-ядерной программы КНДР.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, готов ли глава государства пустить этот арсенал в ход в случае враждебных действий Пхеньяна. "Я ничего не скажу, я говорю вам просто, что не хочу говорить об этом", - сказал Трамп, иллюстрировав свою позицию на примере иракского Мосула. "Все время повторяли, что предпримут штурм Мосула через три месяца, потом через четыре месяца. Я подумал, зачем это говорить, не лучше ли вместо слов устроить штурм, сделать хоть что-то", - пояснил глава государства.

"Мы очень сильны. Я усиливаю Вооруженные силы [США], как никто прежде, мы близки к $800 млрд", - заметил Трамп, имея в виду выделенные министерству обороны США средства на 2018 финансовый год.

В сентябре Сенат принял законопроект о направлениях деятельности министерства обороны страны, выделив ему на 2018 финансовый год порядка $700 млрд. Пентагону отпущено $640 млрд на закупку вооружений, выплату зарплат военным и поддержание боеготовности войск. Еще $60 млрд предназначены на продолжение операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах.

В Конгрессе учли обострение ситуации на Корейском полуострове, а также непрекращающиеся ракетные запуски КНДР. Сенат поддержал выделение $8,5 млрд на усиление противоракетной обороны страны, что на $630 млн больше суммы, запрошенной на эти же цели администрацией Дональда Трампа. Согласно тексту законопроекта, министр обороны будет обязан "увеличить число ракет-перехватчиков наземного базирования в Соединенных Штатах до 28". Из них 14 разместят на базе Форт-Грили на Аляске.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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