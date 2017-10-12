Трамп объявил о создании пяти прототипов стены на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Пять прототипов заградительной стены на границе США и Мексики уже созданы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

"Мы уже построили пять прототипов. Одни из них будут достроены, другие уже завершены. Они действительно выглядят хорошо", - поделился впечатлениями Трамп.

По его словам, из-за потока наркотиков из Мексики у властей США нет иного выбора, кроме как построить такую преграду. "Только посмотрите на поток наркотиков. Он огромен, у нас просто нет другого выбора", - добавил президент США.

Он привел в качестве примера довод, которым с ним поделился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Он всегда говорил мне, что стена срабатывает, и просил поверить ему на слово. У них тоже была ситуация, при которой люди потоком пересекали границу. Он [Нетаньяху] сказал, что их стена остановила 99,9% этих людей", - продолжал Трамп.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США. Указ о ее создании он подписал еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тыс. км. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз высказывают категорическое несогласие на участие в этом проекте.

В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены.