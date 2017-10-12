Абэ попросил Трампа встретиться с родителями похищенной КНДР Мэгуми Ёкоты

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросил президента США Дональда Трампа встретиться с родителями Мэгуми Ёкоты - японки, похищенной разведкой КНДР, о которой сам Трамп упоминал в ходе недавнего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в четверг рассказал глава японского правительства, выступая перед избирателями.

По словам японского премьера, соответствующая просьба была озвучена им в ходе встречи с Трампом в Нью-Йорке в прошлом месяце. "Я сказал ему, господин президент, пожалуйста, обязательно найдите время в ходе своего предстоящего визита в Японию, чтобы встретиться с родителями Мэгуми и другими семьями, чьи близкие были похищены", - подчеркнул Абэ. По словам японского политика, Трамп сразу согласился и пообещал выполнить эту просьбу.

Тема японских похищенных граждан в целом и Мэгуми Ёкоты в частности вновь оказалась в центре общественного внимания после того, как американский лидер упомянул ее в своей речи на Генеральной ассамблее ООН.

История вопроса

По данным японской стороны, Ёкота была похищена спецслужбами КНДР 15 ноября 1977 года в одном из крупнейших японских городов на побережье Японского моря - Ниигате, когда возвращалась из школы. Долгие годы данные о ее похищении были лишь предположениями, которые официально подтвердили лишь в 1997 году, а в 2002 году это признал и Пхеньян, когда экс-премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил КНДР.

Но тогда КНДР сообщила, что Мэгуми умерла. Спустя несколько лет Пхеньян передал Токио сверток с тем, что было названо останками Ёкоты. Экспертиза ДНК показала, что они принадлежат другому человеку. Также известно, что в КНДР у нее родилась дочь, в 2014 году родственники смогли встретиться со своей 26-летней внучкой в Улан-Баторе.

История 13-летней японской девочки Мэгуми Ёкоты широко известна не только в Японии, но и во всем мире. О ее судьбе снято несколько фильмов, в том числе анимационных. Один из них переведен на восемь иностранных языков, в том числе на русский. Родственники Мэгуми, которой сейчас должно быть 53 года, не верят, что она умерла, а до сих пор надеются, что она и другие похищенные граждане смогут вернуться домой.