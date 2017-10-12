Подлодка ВМС США заходила в южнокорейский порт Чинхэ

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США Tucson водоизмещением более 6 тыс. т побывала в южнокорейском порту Чинхэ (провинция Кёнсан-Намдо, Корейский пролив). Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны Республики Корея.

"Подлодка прибыла в порт Чинхэ 7 октября и вновь вышла в море 11 октября", - отмечает военное ведомство, не уточняя цели визита подлодки.

Вооружение АПЛ Tucson состоит из четырех торпедных аппаратов и 12 ракет Tomahawk вертикального запуска. Длина АПЛ составляет 110 м, ширина 10 м, максимальная скорость - 20 узлов. Экипаж состоит из 12 офицеров и 98 матросов.

Во вторник два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели над Корейским полуостровом совместные ночные маневры с истребителями Республики Корея, нанеся удары по учебным целям в Японском и Желтом морях. Самолеты базируются на базе Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.