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Конституционный суд Колумбии одобрил договор о мире с РВСК

Международная панорама
12 октября, 8:47 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 12, октября. /ТАСС

Об этом сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос

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БОГОТА, 12 октября. /ТАСС/. Решение Конституционного суда о соответствии главному документу страны договора о мире между правительством Колумбии и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) обеспечивает мирному процессу стабильность в предстоящие три правительственных срока. Об этом сообщил в среду президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter.

"Конституционный суд единогласно одобрил договор о мире с РВСК и обеспечил ему стабильность на три правительственных срока вперед", - говорится в сообщении.

В аппарате верховного комиссара по мирному процессу при президенте Колумбии отметили в связи с решением Конституционного суда, что оно "является юридической гарантией того, что исполнение нормативных актов по имплементации положений соглашения будет соответствовать духу договора об окончании конфликта и создании устойчивого и длительного мира". "Решение высших судебных властей также приносит спокойствие бывшим членам РВСК, обеспечивая юридическую прочность законов, которые будут приняты в рамках имплементации соглашения", - добавили в ведомстве.

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24 ноября прошлого года правительство Колумбии и РВСК подписали мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, результатом которой стало разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. Согласно условиям мирного соглашения между правительством и РВСК, после разоружения повстанцев под контролем миссии ООН начнет действовать специальный трибунал, который будет судить боевиков РВСК и военных, совершивших тяжкие преступления в ходе конфликта. При этом колумбийские парламентарии на данный момент еще не одобрили законопроект о создании этого трибунала, что наряду с задержками в законодательном оформлении других пунктов мирного договора, создает ситуацию неопределенности с дальнейшим ходом исполнения соглашения о мире.

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