Канада готова купить у Австралии старые американские истребители F/A-18

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ОТТАВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады направило Австралии официальное письмо о том, что заинтересовано в закупке подержанных боевых самолетов австралийских ВВС. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.
"Канада ожидает получить ответ к концу года, где будет говориться о возможности покупки этих самолетов и их стоимости", - цитирует телеканал заявление канадского министерства общественных работ и закупок. В документе не говорится о том, какое количество истребителей хочет приобрести Оттава. Ранее сообщалось, что речь идет об истребителях F/A-18, которые выпускались американской компанией McDonnell Douglas и поставлялись в ВВС Австралии с 1984 по 1990 годы.
Канада предполагает заключить эту сделку вместо покупки новых истребителей CF-18 Super Hornet у американской компании Boeing, с которой правительство премьер-министра Джастина Трюдо приостановило сотрудничество из-за ее конфликта с канадским авиапроизводителем Bombardier. Эти боевые самолеты нужны Канаде для так называемого переходного периода обновления парка своих ВВС.
Ранее Оттава приостановила переговоры с фирмой Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet. Причиной такого решения послужило расследование, которое начало 18 мая министерство торговли США в отношении компании Bombardier после обращения Boeing. Речь идет о существенном занижении цен на канадские новые самолеты CSeries.
В июне этого года сообщалось, что минобороны Канады в качестве замены своим устаревшим самолетам CF-18 могут рассмотреть вопрос покупки истребителей Rafale от французской компании Dassault, шведских Gripen от производителя Saab и истребителя Eurofighter одноименного европейского консорциума. В будущем канадское правительство намерено обновить свои ВВС самолетами пятого поколения F-35 американской компании Lockheed Martin.