Yomiuri: США могут ударить по КНДР при признаках скорого запуска ракеты с ядерным зарядом

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. США могут нанести превентивный удар по КНДР, если получат достоверные данные о том, что она вскоре запустит баллистическую ракету с ядерной боеголовкой для взрыва в атмосфере над Тихим океаном. Об этом сообщила в четверг японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в американской администрации и Пентагоне.

"Вооруженные силы США готовы применить свою подавляющую мощь, если Северная Корея будет демонстрировать реальные признаки скорого запуска ракеты с ядерной боеголовкой", - приводит газета слова неназванного высокопоставленного представителя военного руководства. Источник в администрации США заявил Yomiuri, что ядерный взрыв над Тихим океаном станет "самоубийственной акцией" для лидера КНДР Ким Чен Ына. "Он действует сейчас крайне осторожно, стараясь двигаться по самой кромке, за которой может последовать удар со стороны США",- заявил этот чиновник.

Во время пребывания в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходившей в сентябре, глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян в ответ на враждебную политику и угрозы со стороны Вашингтона может взорвать водородный заряд над Тихим океаном. Однако министр подчеркнул, что такое решение может принять только лидер страны.

Профессор Токийского промышленного университета Тэцуо Савада, специалист по ядерным проблемам, в интервью Yomiuri высказал мнение, что КНДР имеет технический потенциал для проведения испытания водородного заряда над Тихим океаном. "Их технологии несовершенны, но они уже могут подорвать такую боеголовку на заданной высоте, - считает профессор. - Северная Корея достигает успехов и в миниатюризации ядерных зарядов. Если они взорвут водородную боеголовку мощностью 1000 килотонн на высоте в пределах 10 км над Тихим океаном, то в радиусе 10 км будут уничтожены самолеты, потоплены корабли".

В КНДР в июле были дважды испытаны прототипы межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В конце августа и в сентябре через территорию Японии были запущены ракеты средней дальности. В сентябре КНДР также объявила об испытании водородной боеголовки.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.