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Хуг обсудил с киевской стороной возможность разведения сил у Станицы Луганской 18 октября

Международная панорама
12 октября, 9:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Отвод сил у Станицы Луганской многократно срывался, в чем стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг обсудил с представителями Украины в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) возможность разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 18 октября. Об этом сообщил на странице в Facebook штаб силовой операции Киева в Донбассе.

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Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (провозглашенная Луганская народная республика) и Петровского (провозглашенная Донецкая народная республика). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. У Станицы Луганской отвод многократно срывался, в чем стороны регулярно друг друга обвиняют.

"Хуг отдельно отметил необходимость реализации рамочного решения по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", что должно способствовать повышению уровня безопасности на КПП и выразил готовность оказать максимальное содействие в этом процессе, - говорится в сообщении. - Теперь возможная дата разведения сторон - 18 октября 2017".

Стороны также обсудили вопрос открытия КПП "Золотое", на котором, как уверяет штаб силовой операции, "проведены все мероприятия по разминированию", а также "созданы и готовы к использованию 12 полос для движения, восемь пешеходных коридоров и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий".

Ранее представитель ЛНР в подгруппе по безопасности Контактной группы в Минске Роман Иванов сообщил, что власти республики готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Золотого после разминирования прилегающих территорий. 11 октября представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что народная милиция совместно с представителями СЦКК приступила к доразведке участка дороги Первомайск-Золотое, при этом он добавил, что ранее участок уже был разминирован народной милицией.

В настоящее время единственным официально действующим пунктом пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР является пункт пропуска у Станицы Луганской, однако движение транспорта через него невозможно из-за подрыва автомобильного моста украинскими силовиками.

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