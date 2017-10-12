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Иракский Курдистан готов к диалогу c Багдадом для снятия санкций

Международная панорама
12 октября, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом Эрбиль называет санкции Багдада "коллективным наказанием" и призывает отменить их

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководство курдской автономии Ирака призвало федеральное правительство начать переговоры для отмены санкций, введенных Багдадом в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана. Как отмечается в заявлении региональных властей, Эрбиль готов обсудить вопросы, касающиеся пограничных пунктов, управления аэропортами в Иракском Курдистане, а также работу банков. Выдержки из документа приводит в четверг телеканал Rudaw.

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В тексте говорится, что Иракский Курдистан "вновь подтверждает, что готов к любым переговорам в соответствии с конституцией Ирака по вопросам пограничных пунктов, внутренней торговле, предоставления услуг гражданам, по ситуации с банками и аэропортами". При этом иракские курды называют санкции иракских властей "коллективным наказанием" и призывают отменить их.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде рассматривает проведенный плебисцит неконституционным и не признает результатов голосования в Иракском Курдистане. Премьер-министр Хейдар аль-Абади неоднократно заявлял, что диалог с Эрбилем будет возможен только после отмены итогов референдума.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял ряд контрмер. Законодатели потребовали от правительства, в частности, отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле.

В аэропортах Эрбиля и Сулеймании с 27 сентября действует запрет на международное авиасообщение, введенное авиационными властями Ирака. В минувшие выходные МИД Ирака сообщил, что направил запрос в посольства Ирана и Турции с просьбой закрыть границу с Иракским Курдистаном до передачи пограничных постов федеральному правительству, а также заморозить все торговые операции, в первую очередь по нефти. В начале октября иракский парламент проголосовал за заморозку всех финансовых операций с курдским регионом.

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