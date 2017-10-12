СМИ: Турция направила к границе с Ираком тяжелую военную технику

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции направили танки к границе с Ираком. Как сообщила в четверг газета Dunya, боевые машины будут размещены в районе погранперехода "Хабур" в провинции Ширнак на юго-востоке страны.
Переброска танков из расположенных в западных регионах республики частей была осуществлена минувшей ночью под усиленным конвоем военных и жандармов. Отмечается, что танковые расчеты будут принимать участие в военных учениях, начатых Турцией в этом регионе 18 сентября, и к которым с 26 сентября присоединились подразделения иракской армии.
Этими маневрами, как считается, Анкара и Багдад стремятся продемонстрировать иракским курдам, которые 25 сентября на референдуме высказались за независимость, серьезность своих намерений. Руководство обеих стран выступило категорически против этого голосования, посчитав его нелегитимным и нарушающим конституцию Ирака.
Между тем, по данным Anadolu Ajansı, еще одна колонна с военной техникой прибыла минувшей ночью в приграничный с Сирией регион в провинции Шанлыурфа. армейский транспорт направлен для усиления уже действующих в этом районе подразделений ВС.