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Kyodo: США приостановят полеты вертолетов CH-53 после инцидента на Окинаве

Международная панорама
12 октября, 10:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, октября. /ТАСС

Инциденту с CH-53 была присвоена наивысшая из четырех категорий тяжести последствий

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ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. США приостановят эксплуатацию вертолетов CH-53 до выяснения обстоятельств возгорания такой машины, произошедшего в среду на южном японском острове Окинава. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, соответствующее заявление сделал заместитель командующего американскими вооруженными силами в Японии на встрече с японским министром обороны Ицунори Онодэрой.

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Инциденту с CH-53 была присвоена наивысшая из четырех категорий тяжести последствий. Обычно это происходит в том случае, если ущерб превышает $2 млн или имеются жертвы.

Американский военный вертолет CH-53 в среду совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в районе деревни Кунигами на севере Окинавы, в 300 м от ближайшего жилого дома. В результате инцидента никто из семи членов экипажа не пострадал, однако вертолет практически полностью сгорел.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадэна. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в Японии.

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