Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Аббас впервые за 10 лет посетит сектор Газа

Международная панорама
12 октября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Палестинский лидер совершит визит "для ускорения примирительного процесса" между противоборствующими фракциями ФАТХ и ХАМАС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас

© EPA-EFE/ATEF SAFADI

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас совершит в течение месяца поездку в сектор Газа. Об этом сообщил в четверг член центрального комитета движения ФАТХ Закария аль-Ага. Этот визит в прибрежный анклав станет для Аббаса первым за последние 10 лет.

"Аббас посетит сектор Газа в качестве президента, а не гостя для ускорения примирительного процесса [между противоборствующими фракциями ФАТХ и ХАМАС]", - цитирует информационный портал Ramallah News Закарию аль-Ага. Кроме того, по словам аль-Ага, через месяц с этого момента в Каире соберутся представители всех палестинских движений и Аббас будет присутствовать на встрече.

Утром 12 октября в Каире завершились прямые переговоры между фатховцами и хамасовцами, нацеленные на достижения соглашения между сторонами. Аль-Ага охарактеризовал их как "сложные, но результативные". Их итоги должны быть объявлены позднее в четверг на специальной пресс-конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд
Темы
Палестино-израильский конфликт
Страны
Египет Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама