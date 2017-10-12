СМИ: Аббас впервые за 10 лет посетит сектор Газа

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас совершит в течение месяца поездку в сектор Газа. Об этом сообщил в четверг член центрального комитета движения ФАТХ Закария аль-Ага. Этот визит в прибрежный анклав станет для Аббаса первым за последние 10 лет.

"Аббас посетит сектор Газа в качестве президента, а не гостя для ускорения примирительного процесса [между противоборствующими фракциями ФАТХ и ХАМАС]", - цитирует информационный портал Ramallah News Закарию аль-Ага. Кроме того, по словам аль-Ага, через месяц с этого момента в Каире соберутся представители всех палестинских движений и Аббас будет присутствовать на встрече.

Утром 12 октября в Каире завершились прямые переговоры между фатховцами и хамасовцами, нацеленные на достижения соглашения между сторонами. Аль-Ага охарактеризовал их как "сложные, но результативные". Их итоги должны быть объявлены позднее в четверг на специальной пресс-конференции.