СМИ: россиянина выслали из Польши из-за подозрений в ведении гибридной войны

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши (АВБ) депортировало из страны гражданина РФ Дмитрия К. (фамилия по польским законам не называется), заподозрив его в контактах с российскими спецслужбами и деятельности, противоречащей польским интересам. Об этом сообщает в четверг Польское телевидение.

"Согласно выводам АВБ, этот человек участвовал в инициировании и проведении элементов так называемой гибридной войны против нашей страны, - указал пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. - АВБ также выяснило, что он активно контактировал с российской разведкой".

По словам представителя АВБ, Дмитрий К. "работал под прикрытием", выдавая себя за ученого и исследователя, сотрудничающего с Российским институтом стратегических исследований в Москве. "Благодаря этому он получал контакты в среде ученых и журналистов", - указал он.

"Благодаря знакомствам с людьми, которые благосклонно относятся к РФ, он предлагал им научное сотрудничество, публикации в разных научных институтах России, а также поездки или научные конференции, одновременно инструктируя их, что говорить и как сформулировать свои заявления, чтобы это было выгодно России", - утверждает пресс-секретарь.