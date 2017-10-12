Украина получила доступ к логистической базе данных НАТО

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Соглашение с НАТО о партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения вступило в силу, что предоставило Украине доступ к логистической базе данных Организации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе представительства миссии Украины при НАТО.

"Участие в партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения предоставило Украине доступ к логистической электронной базе данных НАТО", - говорится в сообщении. С помощью базы можно будет осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей вооруженных сил в материально-технических средствах и участие в соответствующих тендерах НАТО, а также проводить онлайн-закупки материально-технических средств, создавать их совместные запасы и обмениваться избыточным имуществом.

В настоящее время, как сообщили в представительстве, прорабатывается также вопрос о присоединении Украины к ряду других партнерств НАТО по поддержке и снабжению, что будет способствовать более глубокой интеграции вооруженных сил в систему обеспечения материально-техническими средствами государств-членов организации.

В декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что страна должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в НАТО является стратегической целью страны. Президент также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в Североатлантический альянс.

Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.