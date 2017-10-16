Социал-демократы уступают центристам в преддверии выборов в парламент Чехии

Начиная с 1993 года на политической арене Чехии доминировали две силы: социал-демократы и придерживающиеся либерально-консервативных взглядов "гражданские демократы". Теперь же обе партии может потеснить популистское движение во главе с миллиардером Андреем Бабишем. О том, как меняются политические предпочтения граждан Чехии и какие силы могут пройти в новый парламент, — в материале ТАСС.

Предвыборный расклад

В Чешской Республике процветает многопартийность. В своем нынешнем составе нижняя палата парламента представляет интересы сразу семи партий. При этом ни одна из них никогда не имела большинства, так что большая часть правительств были коалиционными.

В 2013 году, например, Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) создала коалиционное правительство с партией Бабиша АНО ("Акция недовольных граждан") и Христианско-демократическим союзом — Чехословацкой народной партией.

ЧСДП — типичная для Европы партия социал-демократического толка, основанная еще в конце XIX века. Ее членом вплоть до 2007 года являлся нынешний президент Милош Земан, но он покинул ряды партии из-за конфликта с новым руководством. А до середины июня у руля ЧСДП находился премьер-министр и экс-министр финансов Богуслав Соботка. Новый глава партии и кандидат в премьеры — действующий министр иностранных дел Любомир Заоралек.

Партия Бабиша была создана как политическое движение в 2011 году и выступала за активную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. Сейчас АНО выступает за "все сразу": от снижения налогов для бизнеса до повышения зарплаты школьным учителям. Такие партии еще называют "всеобъемлющими" (или big tent). Рост ее популярности чешские политологи и СМИ объясняют успешной антикоррупционной риторикой и обещаниями миллиардера "навести порядок" в стране. Сам Бабиш вплоть до конца мая занимал кресло министра финансов в правительстве Соботки, но был вынужден оставить пост из-за обвинений в неуплате налогов.

Непотопляемый Бабиш

Андрей Бабиш — второй в рейтинге самых богатых граждан Чехии. Его состояние оценивается в $4,1 млрд (что на $600 млн больше, чем состояние президента США Дональда Трампа). Этот факт очень не нравится оппозиции, утверждающей, что Бабиш использовал и будет использовать административный ресурс для собственного обогащения. Но на этом укоры в адрес Бабиша не заканчиваются.

В начале мая в Праге прошел массовый митинг под лозунгами "Бабиш, не ври" и "Бабиша в отставку". Причина — обвинения в неуплате налогов. Сам Бабиш назвал события провокацией, инициированной социал-демократами Соботки.

Но, пожалуй, самое необычное обвинение в адрес миллиардера — предполагаемое сотрудничество с чехословацкой Службой государственной безопасности (аналог советского КГБ). Дело в том, что экс-сотрудникам СГБ запрещено занимать какие-либо государственные посты после введения в 1991 году люстрационных законов. Бабиша по этому поводу даже допрашивали правоохранители Чехии и Словакии.

Ни приписываемые связи с СГБ, ни обвинения в неуплате налогов, однако, не смогли "потопить" Бабиша. Граждане Чешской Республики хотят смотреть в будущее, но не в прошлое. По крайней мере, такое мнение выразил один из сторонников Бабиша в интервью Reuters.

"Успех всегда сопровождается завистью. У всех есть прошлое, но меня интересует настоящее. У него есть видение, и я считаю, что он может его осуществить", — сказал агентству бизнесмен Славомир Свитана.

Новые тенденции

Если верить данным соцопросов и расчетам аналитических компаний, АНО в одиночку наберет почти 90 мест в Палате депутатов. Это означает, что партия сможет сформировать правительство с помощью одной малой партии и оставить ЧСДП "за бортом".

Что касается новых партий, впервые в истории Чехии в парламенте может быть представлена Пиратская партия. Мало того, ей прочат сразу 15 мест, или 7,5%. Лучше представлены в парламенте лишь пираты Исландии. У них 10 мест из 63.

Исламофобы-евроскептики из "Рассвета — Народной коалиции" в парламент на сей раз не пройдут. Но отделившаяся от них "Свобода и прямая демократия", симпатизирующая "Национальному фронту" Марин Ле Пен, сможет заполучить 18 мест.

Александр Мосесов