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В Германии подвели окончательные итоги выборов в Бундестаг

Международная панорама
12 октября, 13:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, октября. /ТАСС

Согласно официальному итоговому результату, большинство мест сохраняет за собой Христианско-демократический союз Ангелы Меркель

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БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная избирательная комиссия Германии подвела официальные итоги прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг. Окончательные данные голосования представил в четверг в Берлине председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер.

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Согласно официальному итоговому результату, который закрепляет распределение депутатских мандатов в парламенте нового созыва, большинство мест сохраняет за собой Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. Всего в Бундестаге будет представлено семь политических сил.

По данным Заррайтера, из 709 мест 200 (26,8) займут представители ХДС. Его баварский партнер Христианско-социальный союз (ХСС) - 46 мест (6,2%). Крупнейшую фракцию, состоящую из 246 депутатов, сформирует консервативный блок, получивший 33% голосов.

На втором месте закрепилась Социал-демократическая партия (СДПГ), за которую проголосовало 20,5% немцев, что является худшим для партии результатом в современной истории. На долю социал-демократов, которые уже приняли решение уйти в оппозицию, приходится 153 депутатских мандата.

Впервые попавшая в Бундестаг правая "Альтернатива для Германии" с 12,6% голосов избирателей получает в парламенте 94 места. Однако, по всей видимости, фракция правых популистов в Бундестаге будет меньше. Уже после выборов о выходе из партии объявила один из ее лидеров Фрауке Петри, за ней последовал и ее супруг, также получивший прямой мандат в своем избирательном округе.

"Свободная демократическая партия", получившая 10,5% голосов, будет представлена 80 депутатами, Левая партия с 9,2% - 69 парламентариями, а зеленые" с 8,9% - 67.

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