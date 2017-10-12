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В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране

Международная панорама
12 октября, 13:15 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 12, октября. /ТАСС

В Парламентской Ассамблее Совета Европы обеспокоены тем, что в законе ущемляются права нацменьшинств на получение образования на родных языках

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© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

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"Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в резолюции, подготовленной на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля.

В тексте документа также подчеркивается, что "новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащий баланс между официальным языком и языками украинских меньшинств". Как отметили в ПАСЕ, новый закон "влечет за собой серьезное сокращение прав, ранее признававшихся за "национальными меньшинствами" в том, что касается их собственного языка обучения". "Эти национальные меньшинства, которые ранее имели право на одноязычные школы и полный цикл образования на собственном языке, теперь оказываются в положении, когда образование на их языках (наряду с образованием на украинском) может быть обеспечено только до конца начальной школы, и, по мнению ассамблеи, это не ведет к добрососедству", - констатируется в резолюции.

"Таким образом, - указывается также в тексте, - ассамблея рекомендует украинским властям переосмыслить проблему образования на языках меньшинств, используя в качестве примера гибкую модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", без какой-либо дискриминации. Конкретным образом, речь могла бы идти на обеспечении как минимум 60% учебного времени на украинском языке и до 40% - на языке меньшинств".

Ассамблея также просит власти Украины полностью обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, которые должны быть готовы в декабре, говорится в проекте резолюции.

Обеспокоенность евродепутатов

В ходе дебатов евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что в законе не учитываются в должной мере интересы представителей национальных меньшинств на Украине и ущемляются их права на получение образования на родных языках. Глава венгерской делегации в ПАСЕ Золт Немет подчеркнул, что закон об образовании в части, касающейся обучения на языках национальных меньшинств, ведет к дестабилизации ситуации в западных областях страны и противоречит европейским ценностям.

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"Зачем вы создаете нестабильность на западных границах собственной страны? Чьим интересам это служит? Кто представляет кремлевскую позицию, вы или мы?" - задал вопросы представитель Венгрии. "Нам надо продолжить оказывать давление на наших украинских друзей, чтобы они оставались на базе европейских ценностей", - резюмировал он.

"На Украине происходит дикий пещерный национализм, ПАСЕ должен требовать от Украины отмены закона об образовании", - дополнил его молдавский депутат Влад Батринча. Ряд политиков требовали отмены закона в целом.

В свою очередь украинские депутаты настаивали, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. "Только по два часа в неделю выделялось на украинский. Как результат, учащиеся венгерских и румынских школ не могли сдать экзамены в вузах", - сказал глава украинской делегации Владимир Арьев.

В итоге в проекте резолюции было подчеркнуто, что для сохранения языкового баланса необходимо не разрушать систему образования на языках нацменьшинств, а улучшать преподавание государственного языка.

Ранее Верховная рада приняла законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе Венгрию и Румынию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

 

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