Совет ЕС утвердил создание общеевропейской прокуратуры

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Евросоюз утвердил решение о создании общеевропейской прокуратуры, которая займется расследованием финансовых преступлений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"12 октября норматив об учреждении Европейской прокуратуры был одобрен странами-членами, которые принимают участие в ее создании", - отмечается в документе.

Совет подчеркивает, что в настоящее время 20 стран-членов выразили согласие принять участие в создании прокуратуры. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия. Остальные государства ЕС смогут присоединиться к проекту, когда захотят.

Штаб-квартира прокуратуры будет находиться в Люксембурге. Как говорится в заявлении Совета ЕС, структура начнет работать не раньше, чем через три года, то есть в 2020 году.