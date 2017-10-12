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El Mundo: в Барселоне прошел митинг по случаю Государственного праздника Испании

Международная панорама
12 октября, 14:58 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, октября. /ТАСС

Собравшиеся скандируют "Мы испанцы", "Пучдемон, в тюрьму", сообщает газета

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МАДРИД, 12 октября. /ТАСС/. Тысячи человек принимают в четверг участие в демонстрации в Барселоне по случаю Государственного праздника Испании. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, многие участники акции принесли с собой флаги Испании и Каталонии. Люди скандируют: "Мы испанцы", "Пучдемон, в тюрьму", имея в виду главу региона Карлеса Пучдемона. Митинг был созван ассоциацией Каталонское гражданское общество при поддержке других организаций.

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При этом организаторы подчеркивают, что не стремятся собрать более многочисленную демонстрацию, чем ту, что прошла в Барселоне 8 октября - спустя ровно неделю после проведения референдума о независимости Каталонии. Тогда в акции в поддержку единства Испании приняли участие, по версии ассоциации, миллион человек.

По всему пиренейскому королевству отмечается Государственный праздник, который призван увековечить роль страны в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как Государственный праздник Испании с 1958 года.

Празднование проходит в самый разгар каталонского кризиса. 1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную и юридически обязывающую силу.

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