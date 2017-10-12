El Mundo: в Барселоне прошел митинг по случаю Государственного праздника Испании

МАДРИД, 12 октября. /ТАСС/. Тысячи человек принимают в четверг участие в демонстрации в Барселоне по случаю Государственного праздника Испании. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, многие участники акции принесли с собой флаги Испании и Каталонии. Люди скандируют: "Мы испанцы", "Пучдемон, в тюрьму", имея в виду главу региона Карлеса Пучдемона. Митинг был созван ассоциацией Каталонское гражданское общество при поддержке других организаций.

При этом организаторы подчеркивают, что не стремятся собрать более многочисленную демонстрацию, чем ту, что прошла в Барселоне 8 октября - спустя ровно неделю после проведения референдума о независимости Каталонии. Тогда в акции в поддержку единства Испании приняли участие, по версии ассоциации, миллион человек.

По всему пиренейскому королевству отмечается Государственный праздник, который призван увековечить роль страны в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как Государственный праздник Испании с 1958 года.

Празднование проходит в самый разгар каталонского кризиса. 1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную и юридически обязывающую силу.