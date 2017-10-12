Гройсман считает угрозы Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации "фантастикой"

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "фантастическими" угрозы Венгрии пересмотреть ассоциацию Киева с Европой из-за закона "Об образовании".

"Я считаю, что угрожать Украине - это вообще какая-то фантастика", - сказал он журналистам, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области. Гройсман также попросил коллег "немного уменьшить накал в этой истории". "У нас высокий уровень дипломатических отношений с разными странами, где мы можем обсуждать этот вопрос и принимать по нему решения", - добавил он.

Ранее между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой законопроекта "Об образовании", норма которого изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Позднее венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что власти страны намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины из-за закона об образовании. Сийярто планирует поднять вопрос о пересмотре соглашения на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 16 октября.