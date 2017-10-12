Сенат Чехии дистанцировался от заявлений президента страны по Крыму в ПАСЕ

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) чешского парламента дистанцировался в четверг от сделанных президентом республики Милошем Земаном в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявлений по антироссийским санкциям и Крыму. При этом, как сообщило пражское издание Aktualne, сенаторы отклонили проект постановления, в котором бы говорилось, что глава государства нанес ущерб интересам Чехии.

Сенат, как отметило издание, "оградился от заявлений, сделанных президентом в ПАСЕ", так как они противоречат нормам международного права, которыми руководствуется Чехия.

Президент Чехии заявил во вторник, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Милоша Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.