Главу МВД Германии раскритиковали за готовность учредить мусульманские праздники

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель, глава отделения партии в земле Нижняя Саксония Бернд Альтусман подверг критике главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера за слова о готовности обсудить вопрос учреждения мусульманских праздников в Германии.

"Праздники имеют в Германии долгую традицию, я не вижу потребности в их изменении", - сказал Альтусман в четверг в интервью агентству DPA. "В целом я считаю неподобающей дискуссию о религиозных праздниках во время предвыборной борьбы", - отметил он, имея в виду предстоящие региональные выборы в Нижней Саксонии, которые намечены на 15 октября.

В понедельник де Мезьер выразил готовность обсудить вопрос учреждения мусульманских праздников в Германии. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время предвыборного мероприятия в городе Вольфенбюттель (Нижняя Саксония).

"Я готов обсудить вопрос, не ввести ли нам в том числе мусульманский праздник", - отметил он, указав на то, что это можно было бы сделать в определенных регионах страны. Де Мезьер напомнил, что в федеральных землях с преимущественно католическим населением, в таких как Бавария, Баден-Вюртемберг и других, официальным праздником и соответственно выходным является, например, День всех святых. "Там, где проживает много мусульман, почему бы не подумать о мусульманском празднике", - добавил министр.