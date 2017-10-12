Дэвис: Великобритания и ЕС вскоре смогут достичь соглашения по соблюдению прав граждан

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БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз смогут вскоре урегулировать все пункты соглашения по соблюдению прав граждан после Brexit. Об этом сообщил в Брюсселе в четверг по завершению четвертого раунда дискуссий министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.
Британский министр отметил прогресс в ходе переговоров по этой теме. "Я уверен, что мы вскоре сможем достичь соглашения", - сказал он.
Дэвис согласился с тем, что Брюссель обеспокоен судьбой миллионов европейских граждан, которые находятся в Великобритании, при этом он подчеркнул, что Лондон гарантирует соблюдение их прав. "Да, будет процесс регистрации, но с административной точки зрения он будет абсолютно новым, упрощенным и недорогим. Любой гражданин ЕС, у которого уже есть разрешение на постоянное проживание, сможет легко сменить его на ПМЖ. Им не придется проходить полностью весь процесс с момента подачи документов", - отметил он.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.
За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.
После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.
В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента.
А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".