Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана после заявлений о Крыме

Международная панорама
12 октября, 14:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Премьер Украины считает, что "здоровый человек" не мог предложить РФ и Украине договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер Украины Владимир Гройсман, комментируя предложения президента Чехии Милоша Земана о выплатах Москвой компенсаций за Крым, заявил, что "здоровый человек" не мог такого предложить.

"Здоровый человек никогда такого не заявит, а психически больной - возможно", - сказал Гройсман журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Смотрите также

Чешское правительство дистанцировалось от заявлений президента по Крыму

МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму

Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму

Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос

Президент Чехии заявил во вторник, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Милоша Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам референдума в Крыму и Севастополе 96,7% и 95,6% проголосовавших соответственно высказались за воссоединение с Россией. При этом в общей сложности в голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Земан, Милош Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Чехия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама