Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана после заявлений о Крыме

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер Украины Владимир Гройсман, комментируя предложения президента Чехии Милоша Земана о выплатах Москвой компенсаций за Крым, заявил, что "здоровый человек" не мог такого предложить.

"Здоровый человек никогда такого не заявит, а психически больной - возможно", - сказал Гройсман журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Президент Чехии заявил во вторник, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Милоша Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам референдума в Крыму и Севастополе 96,7% и 95,6% проголосовавших соответственно высказались за воссоединение с Россией. При этом в общей сложности в голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.