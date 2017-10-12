СМИ: ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире примирительную сделку

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СМИ: ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире примирительную сделкуМеждународная панорама 12 октября, 14:56
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КАИР, 12 октября. /ТАСС/. ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение об окончательном примирении между враждовавшими долгое время палестинскими движениями.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Документ был подписан главами делегаций обеих фракций в присутствии представителей египетской разведки, патронировавшей переговоры о преодолении затяжного раскола между ФАТХ и ХАМАС.
Примирительная сделка предусматривает, в частности, что правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - не позднее 1 декабря. Кроме того, стороны договорились о передаче единственного на границе Египта и Газы погрантерминала в Рафахе президентской гвардии, подчиняющейся палестинской администрации на Западном берегу. Как ожидается, КПП со следующего месяца начнет постепенно возобновлять работу, а позднее перейдет на круглосуточной режим.
После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части - на прибрежный анклав под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет так и не принесли ощутимых результатов.
Определенного успеха в преодолении раскола между палестинскими фракциями удалось добиться в течение сентября, когда в Каире прошли отдельные переговоры представителей египетской разведки сначала с делегацией ХАМАС, а затем и с эмиссарами ФАТХ. По их итогам, хамасовцы объявили о ряде решений, открывающих путь к прямому диалогу противоборствующих сторон и урегулированию разногласий.
Прямые встречи эмиссаров двух движений проходили в столице Египта с начала текущей недели.