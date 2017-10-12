Глава парламента Южной Кореи предложил РФ увеличить число гуманитарных обменов

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Национального собрания (парламента) Республики Корея Чон Се Гюн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в четверг предложил российским коллегам увеличить число гуманитарных обменов для сближения позиций Москвы и Сеула.
По его словам, сегодня гуманитарный обмен между странами очень важен. "Вы приезжали к нам на совещание спикеров парламентов стран Евразии, - напомнил он. - Это очень сблизило работу наших законодательных собраний".
"Перед своей поездкой я посмотрел сколько было обоюдных визитов было и увидел, что с нашей стороны приезжало больше народу, - указал Чон Се Гюн. - Вчера я пригласил главу комитета [Госдумы] по международным делам Леонида Слуцкого посетить нашу страну".
"Надеюсь, что и вы будете чаще приезжать, ведь это поможет нашим странам сблизиться, - подчеркнул парламентарий. - Таким образом, мы сможем совместно вплотную подготовиться к третьему совещанию спикеров парламентов стран Евразии и найти точку взаимодействия, чтобы машина наших отношений работала слажено".