Премьер Сербии назвала Россию "большим другом" страны

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БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Российская Федерация является большим другом Сербии. Об этом заявила в четверг премьер Сербии Ана Брнабич на белградском форуме по безопасности с участием заместителя генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер.
Отвечая на вопрос о российском влиянии на Балканах, Брнабич заявила: "Россия является большим другом Сербии, мы имеем религиозные, культурные и исторические связи, а кроме того, еще и экономические - соглашение о свободной торговле. Но Россия также экономический партнер и европейских стран".
По словам Брнабич, Сербия имеет отличное сотрудничество с НАТО, но придерживается военного нейтралитета. "Данные показывают, что мы привержены всем сторонам, мы близки не только с Россией. Сербия участвовала в 16 международных учениях, в девяти учениях с США, и двух - с Россией. Поэтому это (близость с РФ) - вопрос восприятия, а не первопричина", - сказала Брнабич.
Глава сербского правительства также подчеркнула, что не рассматривает как проблему тот факт, что четыре страны региона уже являются членами НАТО, а еще две хотят вступить в военный блок. "Это не меняет нашу позицию. И пока они уважают нашу позицию (о нейтралитете), у нас не будет с этим проблем", - уверена глава кабмина Сербии.