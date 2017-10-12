Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Сербии назвала Россию "большим другом" страны

Международная панорама
12 октября, 16:05 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 12, октября. /ТАСС

Ана Брнабич отметила, что между странами существуют развитые духовные, культурные, исторические и экономические связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Российская Федерация является большим другом Сербии. Об этом заявила в четверг премьер Сербии Ана Брнабич на белградском форуме по безопасности с участием заместителя генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

Отвечая на вопрос о российском влиянии на Балканах, Брнабич заявила: "Россия является большим другом Сербии, мы имеем религиозные, культурные и исторические связи, а кроме того, еще и экономические - соглашение о свободной торговле. Но Россия также экономический партнер и европейских стран".

По словам Брнабич, Сербия имеет отличное сотрудничество с НАТО, но придерживается военного нейтралитета. "Данные показывают, что мы привержены всем сторонам, мы близки не только с Россией. Сербия участвовала в 16 международных учениях, в девяти учениях с США, и двух - с Россией. Поэтому это (близость с РФ) - вопрос восприятия, а не первопричина", - сказала Брнабич.

Глава сербского правительства также подчеркнула, что не рассматривает как проблему тот факт, что четыре страны региона уже являются членами НАТО, а еще две хотят вступить в военный блок. "Это не меняет нашу позицию. И пока они уважают нашу позицию (о нейтралитете), у нас не будет с этим проблем", - уверена глава кабмина Сербии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Брнабич, Ана
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
США Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама