США выходят из состава ЮНЕСКО

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. США выйдут из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", - говорится в заявлении. Науэрт отметила, что "это решение далось нелегко", оно "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью".

США при этом обозначили свое желание продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО "в качестве страны-наблюдателя, не являясь членом" этой международной структуры". Вашингтон намерен участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Науэрт также уточнила, что в соответствии с уставом ЮНЕСКО решение о "выходе США вступить в силу 31 декабря 2018 года". "До этого времени Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО", - резюмировала представитель Госдепартамента.

Реакция организации

ЮНЕСКО сожалеет о решении США, говорится в заявлении гендиректора Ирины Боковой. "Мы глубоко сожалеем, что США приняли решение покинуть ЮНЕСКО", - говорится в коммюнике. В нем отмечается, что официальное уведомление об этом гендиректор ЮНЕСКО получила от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"В 2011 году, когда США приостановили выплату членских взносов, я тогда говорила о том, что убеждена, что ЮНЕСКО никогда не была настолько важна для США, и США не были настолько значимы для ЮНЕСКО", - отмечает Богова в своем заявлении. "Это тем более актуально сегодня, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных мер для установления мира и безопасности, а также для противодействия расизму и антисемитизму, борьбы с дискриминацией", - считает гендиректор организации.

При этом, как отмечает Бокова, "несмотря на решение о приостановлении финансирования, с 2011 года между США и ЮНЕСКО были глубокие партнерские отношения". "Партнерство между ЮНЕСКО и США было глубоким, поскольку оно основывалось на общих ценностях", - считает она.

"Универсальный характер деятельности ЮНЕСКО имеет важное значение в защите мира и обеспечении международной безопасности в условиях существования насилия и ненависти", - отмечает Бокова в своем заявлении.

В 2011 году Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего финансирования.