Глава минобороны Украины заявил о готовности покинуть пост из-за коррупционного скандала

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов уйти в отставку, если будет доказана вина его заместителя, обвиняемого в коррупции.
"Я готов к этому в любое время", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос о возможности своей отставки в связи с коррупционным скандалом в минобороны, после презентации в оборонном ведомстве жилищной программы для военнослужащих.
В минувшую среду, 11 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о раскрытии коррупционной схемы в ведомстве, связанной с закупками топлива для нужд минобороны. Ущерб государству оценен в 149 млн гривен ($5,62 млн), по этому делу были задержаны замглавы минобороны Игорь Павловский, глава департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов ведомства Владимир Гулевич и др.
Президент Украины Петр Порошенко потребовал провести тщательное и эффективное расследование. "Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, - руки отрублю. Это позиция президента", - сказал Порошенко, комментируя коррупционный скандал в оборонном ведомстве.