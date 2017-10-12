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Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против экс-депутата Крыма

Международная панорама
12 октября, 17:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Следствие имя депутата не называет, но по информации украинского издания УНН, речь идет о передаче в суд дела в отношении Светланы Лужецкой

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата парламента Крыма, обвиняемого в совершении государственной измены. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре так называемой прокуратуры Крыма, находящейся в Киеве.

"По результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной рады Автономной Республики Крым, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")", - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, обвиняемым по такой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Следствие имя депутата не называет, но по информации украинского издания УНН, речь идет о передаче в суд дела в отношении бывшего депутата парламента Крыма Светланы Лужецкой, которая в настоящее время занимает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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