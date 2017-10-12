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СМИ: глава Минобороны Польши утверждает, что американской дивизии в стране нет

Международная панорама
12 октября, 18:55 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, октября. /ТАСС

Антоний Мачеревич назвал высказывание представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова несерьезным

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ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил в четверг, что бронетанковой дивизии США в Польше нет. Об этом сообщает Польское агентство печати.

По его данным, Мачеревич прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что "на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017", в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой".

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"Нужно сказать, что это высказывание несерьезно и вводит в заблуждение общественное мнение. Я думал, что в Минобороны РФ лучше умеют считать солдат, которые размещены на восточном фланге НАТО. Дивизия никак не получается", - сказал он журналистам во время визита в Лондон.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).

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