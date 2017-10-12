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Назарбаев опроверг заявления о поддержке оппозиционного кандидата в президенты Киргизии

Международная панорама
12 октября, 17:15 дата обновления: 12 октября, 17:19 UTC+3

Ранее президент Казахстана встретился с кандидатом Омурбеком Бабановым, что в Бишкеке сочли вмешательством во внутренние дела республики

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Нурсултан Назарбаев опроверг сообщения, что он якобы поддерживает оппозиционного кандидата в президенты Киргизии.

"Это все вранье", - сказал он журналистам.

Ранее киргизский МИД направил ноту протеста Казахстану в связи со встречей Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым, что в Бишкеке сочли вмешательством во внутренние дела республики. В ответном послании казахстанская сторона напомнила, что в августе Назарабаев также встречался и с кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбаем Жээнбековым, однако этот факт негативной реакции у официального Бишкека тогда не вызвал.

Бабанов и Жээнбеков являются основными претендентами на выборах президента Киргизии, которые состоятся 15 октября. Всего на пост претендуют 12 человек. Действующий президент Алмазбек Атамбаев не имеет права на этот раз выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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