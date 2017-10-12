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Politico: Пентагон планирует снести изолятор на территории спецтюрьмы в Гуантанамо

Международная панорама
12 октября, 17:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

По данным издания, помещение не используется по назначению уже три года

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США планирует снести изолятор на территории спецтюрьмы для террористов, расположенной на базе ВМС в Гуантанамо (Куба). Об этом в четверг сообщила американская газета Politico, ссылаясь на начальника тюрьмы контр-адмирала Эдварда Кэшмэна.

По словам издания, изолятор, состоящий из 24 камер и известный под названием Camp Five Echo, не используется по назначению уже с 2014 года. Отдельное здание было построено в 2007 году, чтобы содержать там обитателей спецтюрьмы, "нарушающих установленные правила". В течение нескольких лет сам факт существования данного изолятора держался в секрете, пишет издание.

"Я намереваюсь снести блок Camp Five Echo и построить на его месте здание, где заключенные могли бы встречаться [с адвокатами и представителями Красного Креста]", - приводит издание слова контр-адмирала. "В настоящее время для каждой такой встречи требуется выделять охрану и транспорт, чтобы доставлять заключенных из жилого блока в специально предназначенное помещение, - отметил Кэшмэн. - Это занимает много времени и отвлекает сотрудников. Кроме того, усиливаются риски, связанные с охраной и обеспечением безопасности".

Печальная страница в истории США

Спецтюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году при президенте Джордже Буше - младшем. Там содержались захваченные американцами в ходе войн в Афганистане и Ираке, а также антитеррористических операций в других странах боевики группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), их сообщники и те, кто подозревается в причастности к терроризму. В общей сложности через эту тюрьму прошли свыше 775 иностранцев-мусульман. Они оказались в правовом вакууме: США годами не предъявляли им обвинений.

Барак Обама, ставший президентом в январе 2009 года, сразу же распорядился закрыть спецтюрьму в течение года. "Это станет частью усилий по восстановлению престижа Америки в мире, - заявил он тогда. - Это печальная страница в истории США".

Однако Конгресс США отказался выделять на это деньги. Подавляющее большинство законодателей приняло в штыки идею транспортировки узников Гуантанамо на территорию США для судебного процесса и дальнейшего содержания в федеральных тюрьмах.

В итоге Вашингтону пришлось уговаривать правительства тех стран, гражданами которых являлись заключенные спецтюрьмы, забрать их на родину. Сейчас в Гуантанамо по-прежнему содержится 41 узник. Из них 15 в разное время помещали в изолятор.

Президент Дональд Трамп выступает против перевода заключенных куда-либо из Гуантанамо. "Новых освобождений быть не должно. Речь идет об особо опасных лицах, которым не следует позволять возвращаться на поле боя", - заявил он в январе.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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