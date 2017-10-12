Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО

"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", — заявила в четверг начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

При этом Вашингтон обозначил свое желание продолжать взаимодействие с организацией в качестве "страны-наблюдателя" и участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда функций, таких как охрана всемирного культурного наследия, защита свободы прессы, а также содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Решение о выходе должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Вслед за США ЮНЕСКО может покинуть Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал в четверг указание МИД подготовить соответствующее решение, сообщила вечером 12 октября канцелярия главы правительства еврейского государства.