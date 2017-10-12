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Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО

Международная панорама
12 октября, 19:03 UTC+3

Долг США перед международной организацией на момент принятия решения превысил $500 млн

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Benoit Tessier

Что побудило США выйти из состава ЮНЕСКО и как это повлияет на ее деятельность — в материале ТАСС.

1
Что произошло?

"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", — заявила в четверг начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

При этом Вашингтон обозначил свое желание продолжать взаимодействие с организацией в качестве "страны-наблюдателя" и участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда функций, таких как охрана всемирного культурного наследия, защита свободы прессы, а также содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Решение о выходе должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Вслед за США ЮНЕСКО может покинуть Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал в четверг указание МИД подготовить соответствующее решение, сообщила вечером 12 октября канцелярия главы правительства еврейского государства.

2
Почему Вашингтон решился на такой шаг?

На это у США, как объяснила Науэрт, есть несколько причин.

Первая — накопившийся с 2011 года долг перед организацией, превышающий сумму в $500 млн. Шесть лет назад США, Израиль, Канада и еще несколько стран приостановили выплату членских взносов после принятия в ряды ЮНЕСКО Палестины.

Кроме того, Науэрт объяснила принятое решение "необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО".

 

3
Как решение США повлияет на работу организации?

Учитывая, что финансирования из Вашингтона не поступало уже шесть лет, выход США из ЮНЕСКО не будет ударом по бюджету организации.

Кроме того, в истории уже был период, когда США не являлись членом этой организации (в 1984 году Соединенные Штаты покидали ЮНЕСКО из-за "просоветской" предвзятости, вернувшись лишь в 2002 году), что не мешало ей заниматься своей деятельностью.

4
Какова была реакция на решение США?

"Мы глубоко сожалеем, что США приняли решение покинуть ЮНЕСКО", — заявила гендиректор организации Ирина Бокова.

При этом она отметила, что "несмотря на решение о приостановлении финансирования, с 2011 года между США и ЮНЕСКО были глубокие партнерские отношения".

Глубокое сожаление решением США выразил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой назвал произошедшее "ошарашивающем известием". "Конечно, еще надо все анализировать, оценивать вклад США. Но это плохой знак, причем, он плохо говорит о США, а не о ЮНЕСКО. Это странно и не очень умно", — отметил Толстой.

5
Чем занимается ЮНЕСКО?

Полное название организации — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Она была основана в ноябре 1945 года, а ее главной целью является "достижение путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества".

Помимо деятельности в области сохранения культурного наследия (знаменитый Список культурного наследия составляется ею с 1978 года) ЮНЕСКО вовлечена в исследования проблем устойчивого развития, сохранения биологического разнообразия и водных ресурсов.

Организация также финансирует образовательные программы во многих странах мира и занимается проблемами гендерного равенства.

 

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