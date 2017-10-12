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Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии

Международная панорама
12 октября, 17:57 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 12, октября. /ТАСС

Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек подчеркнул, что Украине не место в современной Европе

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ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Администрация президента Чехии считает, что оскорблениям и нападкам со стороны украинских политиков в адрес президента Чехии не место в современной Европе.

"Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента [Чехии] считаю криком из пещеры неандертальцев, - заявил журналистам официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек. - Им не место в современной Европе".

Премьер-министр Украины Владимир Гройссман в четверг высказался о чешском лидере как о душевнобольном, который предложил Украине договориться с Россией о компенсациях за Крым. Оскорбления в адрес Милоша Земана в связи с его речью в ПАСЕ были сделаны и иными украинскими политиками.

"Это абсолютно недопустимые высказывания украинских политиков", - подчеркнул Иржи Овчачек.

Президент Чехии Милош Земан заявил во вторник, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Милоша Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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Земан, Милош Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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