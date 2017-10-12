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Командование Армии США: сержант Бергдал заявил о готовности признаться в дезертирстве

Международная панорама
12 октября, 18:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

В июне 2009 года военнослужащий самовольно покинул расположение части в афганской провинции Пактика

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НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американский сержант Боуи Бергдал заявил о готовности признать обвинения в дезертирстве и в неподобающем поведении во время несения службы. Об этом заявило командование Армии США на континентальной части страны.

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Дело американского сержанта Бергдала рассмотрит военный трибунал высшей инстанции

"Через своих адвокатов Бергдал обратился с заявлением о готовности признать вину на судебном заседании в предстоящий понедельник", - привела в четверг сообщение командования телекомпания ABC.

Дело 31-летнего Бергдала будет рассматривать суд в гарнизоне Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). В августе адвокаты Бергдала подали петицию с просьбой о том, чтобы его дело рассматривал один судья, а не жюри присяжных в составе офицеров, поскольку присяжные, по мнению адвокатов, не смогут объективно рассмотреть дело о дезертирстве в связи с тем, что Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании называл Бергдала предателем и требовал сурового наказания.

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