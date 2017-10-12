Пентагон: от боевиков освобождено более 95% территории Ирака, ранее контролируемой ИГ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Свыше 95% территории Ирака, ранее контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), освобождено от боевиков. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор Роберт Уайт, возглавляющий операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. Трансляцию из Багдада организовал Пентагон.

"США и их партнерам по коалиции удалось освободить от боевиков 95% территории Ирака, которая ранее находилась под контролем ИГ, - отметил Уайт. - Враг отступает, и боевики сдаются в массовом порядке. Они знают, что проигрывают".