Великобритания привержена членству в ЮНЕСКО, несмотря на решение США выйти из организации

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Великобритания привержена членству в ЮНЕСКО, несмотря на решение США выйти из этой организации. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Правительство привержено продолжению членства Великобритании в ЮНЕСКО и работе с другими странами-членами для поддержки ее важной деятельности. Однако, очевидно, что отношения США с ЮНЕСКО являются их делом", - приводит агентство Reuters слова представителя британского премьера.

Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято США с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

В декабре прошлого года газета The Washington Post сообщала, что законодатели в Конгрессе США рассматривают возможность выхода из таких организаций ООН, как ЮНЕСКО, после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.