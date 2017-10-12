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США сняли санкции с более чем 220 суданских компаний и организаций

Международная панорама
12 октября, 19:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Изменения коснулись портовых и добывающих компаний, а также производителей стройматериалов и предприятий химической промышленности

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. США в рамках принятого ранее решения существенно ослабить санкционный режим в отношении Судана сняли ограничения с более чем 220 различных компаний и организаций. Об этом говорится в обновленном списке, опубликованном в четверг на сайте американского министерства финансов.

Речь идет о портовых, добывающих компаниях, более того, в перечне значатся некоторые суданские СМИ, фирмы - производители строительных материалов и предприятия химической промышленности.

О своем намерении снять экономические санкции с Судана власти США объявили еще 6 октября. Обосновывая данное решение, официальные лица подчеркнули на специальном брифинге, что Белый дом удовлетворен тем, что "правительство Судана продолжает добиваться прогресса в таких областях, как противодействие террористам и соблюдение прав человека". "Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него такая возможность появится", - отметил представитель администрации.

При этом Судан остается в составляемом Госдепартаментом списке стран, поддерживающих терроризм.

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