Трамп подписал указ, позволяющий американцам обходить положения Obamacare

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, который упростит доступ американцев к более дешевым полюсам медицинского страхования.

Трансляцию церемонии вел телеканал CNN.

Фактически Трамп в очередной раз предпринимает действия, направленные на отмену ряда положений программы льготного медстрахования, введенной его предшественником президентом-демократом Бараком Обамой.

Нынешний глава государства в четверг снова заявил, что данная реформа привела к катастрофическим последствиям. "Это ночной кошмар", - утверждал Трамп, указав на многократное увеличение цен на страховку в ряде штатов.

Согласно указу, теперь предприятия малого бизнеса и отдельные лица смогут объединяться в группы, чтобы приобрести полюса по более доступным расценкам. "Это создаст огромную конкуренцию", - убежден президент. Кроме того, расширяются возможности по использованию краткосрочных страховок, которые, как правило, дешевле, но покрывают меньший набор медицинских услуг.

Отмена и замена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний Трампа, однако Конгресс США так и не смог принять закон, отменяющий реформу. Несколько попыток сделать это провалились в Сенате, в том числе из-за противодействия некоторых республиканцев.