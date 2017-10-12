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Трамп подписал указ, позволяющий американцам обходить положения Obamacare

Международная панорама
12 октября, 19:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Американский лидер назвал эту реформу ночным кошмаром

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, который упростит доступ американцев к более дешевым полюсам медицинского страхования.

Трансляцию церемонии вел телеканал CNN.

Фактически Трамп в очередной раз предпринимает действия, направленные на отмену ряда положений программы льготного медстрахования, введенной его предшественником президентом-демократом Бараком Обамой.

Нынешний глава государства в четверг снова заявил, что данная реформа привела к катастрофическим последствиям. "Это ночной кошмар", - утверждал Трамп, указав на многократное увеличение цен на страховку в ряде штатов.

Согласно указу, теперь предприятия малого бизнеса и отдельные лица смогут объединяться в группы, чтобы приобрести полюса по более доступным расценкам. "Это создаст огромную конкуренцию", - убежден президент. Кроме того, расширяются возможности по использованию краткосрочных страховок, которые, как правило, дешевле, но покрывают меньший набор медицинских услуг.

Отмена и замена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний Трампа, однако Конгресс США так и не смог принять закон, отменяющий реформу. Несколько попыток сделать это провалились в Сенате, в том числе из-за противодействия некоторых республиканцев.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
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