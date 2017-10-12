Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол КНДР в РФ: Пхеньян ответит контрмерами на провокации Вашингтона

Международная панорама
12 октября, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам дипломата, положение на Корейском полуострове находится на грани войны из-за усиливающихся санкций и давления США

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пхеньян ответит контрмерами своего образца на провокации Вашингтона, направленные на разжигание ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг северокорейский посол в Москве Ким Хён Чжун, выступая на приеме по случаю 69-летия установления дипотношений между РФ и КНДР.

"Положение на Корейском полуострове находится на грани войны из-за усиливающихся санкций и давления США, - сказал посол. - Клика [президента США] Дональда Трампа позволяет себе нападки на наше высшее достоинство, перебрасывая свои стратегические силы к границам нашей страны, усиливает военные угрозы и шантаж". "Более того, они без всяких церемоний заявляют о намерениях полного уничтожения нашего государства", - добавил дипломат.

"Мы ответим на неистовые провокации США, на разжигание ядерной войны и гнусные американские санкции и давление контрмерами нашего образца, - подчеркнул он. - США будут нести полную ответственность за последствия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
2
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама