Посол КНДР в РФ: Пхеньян ответит контрмерами на провокации Вашингтона

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пхеньян ответит контрмерами своего образца на провокации Вашингтона, направленные на разжигание ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг северокорейский посол в Москве Ким Хён Чжун, выступая на приеме по случаю 69-летия установления дипотношений между РФ и КНДР.

"Положение на Корейском полуострове находится на грани войны из-за усиливающихся санкций и давления США, - сказал посол. - Клика [президента США] Дональда Трампа позволяет себе нападки на наше высшее достоинство, перебрасывая свои стратегические силы к границам нашей страны, усиливает военные угрозы и шантаж". "Более того, они без всяких церемоний заявляют о намерениях полного уничтожения нашего государства", - добавил дипломат.

"Мы ответим на неистовые провокации США, на разжигание ядерной войны и гнусные американские санкции и давление контрмерами нашего образца, - подчеркнул он. - США будут нести полную ответственность за последствия".