ЛНР: заявление Порошенко в ПАСЕ расходится с позицией Киева на переговорах в Минске

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о практически полном выполнении политической части минских соглашений полностью противоречит действительной позиции представителей украинской стороны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Он обратил внимание на высказывание представителя Украины в политподгруппе Ольги Айвазовской, которая в четверг откровенно заявила украинским СМИ, что продленный Верховной радой еще на год закон по статусу Донбасса "не будет действовать на протяжении этого года".

"По признанию представителя Киева в переговорной группе в Минске, Киев не выполнял и не собирается выполнять минские соглашения, в частности, в вопросе предоставления особого статуса республикам Донбасса, чем напрямую опровергла слова президента Порошенко, сказанные в Страсбурге, о том, что Украина на 95% выполнила политические обязательства по минским соглашениям", - сказал Мирошник.

Он пояснил, что "особый статус - это ключевое политическое обязательство и Киев его не выполнил". Таким образом, подчеркнул представитель ЛНР, власти Украины демонстрируют "двойные стандарты, в которых правители и представители Киева путаются: какая версия для внутреннего потребления, а какая для внешнего". "Для евродепутатов - 95% выполнено, а для местных радикалов - никогда не выполняли и выполнять не собирались," - отметил представитель ЛНР.

Верховная рада 7 октября приняла закон, который продлевает еще на год действие так и не применявшегося на практике закона об особом статусе Донбасса. В тот же день украинские парламентарии в первом чтении приняли внесенный Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.