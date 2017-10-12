Глава МИД Великобритании призвал Евросоюз ускориться и реализовать Brexit

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ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз ускориться, чтобы реализовать Brexit. Об этом он заявил в четверг по итогам завершившегося в Брюсселе пятого раунда переговоров по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС.
"Мы ожидаем некоторой быстроты в действиях наших друзей и партнеров, время немного поднажать и сделать это", - приводит агентство Reuters слова британского министра иностранных дел.
"Премьер-министр (Тереза Мэй) дала очень ясно понять, что мы собираемся достигнуть сделки, но также очевидно, что мы должны подготовиться соответствующим образом в случае необходимости прибегнуть к сценарию без заключения соглашения", - отметил Джонсон.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен состояться не позднее марта 2019 года.