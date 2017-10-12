Посол КНДР в РФ: Пхеньян неизменно намерен расширять сотрудничество с Москвой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Партия и правительство КНДР неизменно намерены развивать и расширять сотрудничество с Россией во всех областях на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей. Об этом в четверг заявил северокорейский посол в Москве Ким Хён Чжун, выступая на приеме по случаю 69-летия установления дипотношений между РФ и КНДР.

"Установление дипломатических отношений между нашими странами имело переломное значение в развитии добрососедских и дружественных отношений, - сказал дипломат. - За прошедшие 69 лет КНДР и Россия тесно сотрудничали в политической, экономической, культурной и других сферах, укрепляли узы дружбы. В новом столетии наши отношения получили новый подъем".

"Партия и правительство КНДР неизменно намерены развивать и расширять российско-корейские отношения дружбы и сотрудничества по заветам Великого товарища Ким Чен Ира, - подчеркнул глава диппредставительства. - Будем прилагать последовательные усилия для улучшения и развития сотрудничества во всех областях, включая политику, экономику, культуру, в соответствии с договоренностями и совместными документами, достигнутыми на высшем уровне".

"Мы желаем дальнейших успехов российскому народу в его справедливом деле по отстаиванию его национальных интересов, суверенитета и в строительстве сильной России под руководством уважаемого президента Владимира Путина", - заявил посол.