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Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО

Международная панорама
12 октября, 19:27 дата обновления: 12 октября, 19:57 UTC+3

Премьер-министр Израиля назвал решение США выйти из организации смелым и этическим, "потому что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал в четверг указание МИД подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США.

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Об этом сообщила в четверг канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху отдал указание МИД подготовить выход из организации вместе с США", - говорится в распространенном заявлении. В канцелярии главы правительства указали также, что Нетаньяху "приветствует решение президента [США Дональда] Трампа выйти из состава ЮНЕСКО". "Это смелое и этическое решение, потому что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, вместо сохранения истории она искажает ее", - сказал премьер.

Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

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