ОБСЕ: число раненых и убитых мирных жителей в Донбассе в 2017 году выросло на 15%

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. В Донбассе число убитых и раненых среди мирного населения с начала года выросло на 15% по сравнению с 2016 годом. Об этом на брифинге в Донецке сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"С 1 января по 12 октября было 400 жертв (имеются в виду раненые и убитые) среди мирного населения, это на 15% больше, чем за такой же период в прошлом году. Однако за летние месяцы количество нарушений перемирия снизилось", - сказал он.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Ранее, минувшим летом, на территории Донбасса действовало так называемое хлебное перемирие, введенное в связи с уборкой урожая.