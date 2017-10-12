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Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США

Международная панорама
12 октября, 20:57 дата обновления: 12 октября, 21:27 UTC+3

В Госдепартаменте отметили, что российские дипломаты в курсе такого предложения

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Материал из 1 страницы
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне

© REUTERS/James Lawler Duggan

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские власти поставили в известность дипломатов России о готовности вернуть ее государственные флаги, снятые с дипломатических миссий в США. Об этом заявил в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США.

"Мы проинформировали российское посольство, что будем рады, когда ему удобно, вернуть флаги в распоряжение российского правительства", - сказал дипломат.

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