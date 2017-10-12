Глава аппарата Белого дома заявил, что не собирается уходить в отставку

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава аппарата Белого дома, отставной генерал морской пехоты США Джон Келли в четверг опроверг утверждения о том, что он в ближайшее время может оставить свою должность.
"Я не ухожу сегодня, меня не увольняют, и я не думаю, что сам уволю кого-то завтра", - сказал Келли журналистам, которые собрались в комнате для брифингов в Белом доме.
"Это самая тяжелая работа, которая у меня когда-либо была", - добавил он, отметив, что больше всего ему нравилось быть сержантом морской пехоты.
Ранее президент Дональд Трамп также опроверг циркулировавшие в СМИ слухи о скорой возможной отставке Келли.