Глава аппарата Белого дома заявил, что не собирается уходить в отставку

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава аппарата Белого дома, отставной генерал морской пехоты США Джон Келли в четверг опроверг утверждения о том, что он в ближайшее время может оставить свою должность.

"Я не ухожу сегодня, меня не увольняют, и я не думаю, что сам уволю кого-то завтра", - сказал Келли журналистам, которые собрались в комнате для брифингов в Белом доме.

"Это самая тяжелая работа, которая у меня когда-либо была", - добавил он, отметив, что больше всего ему нравилось быть сержантом морской пехоты.

Ранее президент Дональд Трамп также опроверг циркулировавшие в СМИ слухи о скорой возможной отставке Келли.