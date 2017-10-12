Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ исключил возможность выхода Германии из ЮНЕСКО

Международная панорама
12 октября, 22:08 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, октября. /ТАСС

По словам Зигмара Габриэля, страна продолжит оказывать поддержку международной организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. ЮНЕСКО остается значимой международной платформой, и Германия будет оказывать ей всяческую поддержку. Об этом заявил в четверг немецкому агентству dpa глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Смотрите также

Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО

"Мы привержены ЮНЕСКО. Нет вообще никаких сомнений в том, что мы продолжаем поддерживать ЮНЕСКО, оставаться ее участником", - приводит агентство слова министра.

Ранее о выходе из ЮНЕСКО объявили США. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из состава организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из ЮНЕСКО
Персоны
Габриэль, Зигмар Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
4
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в стране
7
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама