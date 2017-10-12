Глава МИД ФРГ исключил возможность выхода Германии из ЮНЕСКО

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БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. ЮНЕСКО остается значимой международной платформой, и Германия будет оказывать ей всяческую поддержку. Об этом заявил в четверг немецкому агентству dpa глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Мы привержены ЮНЕСКО. Нет вообще никаких сомнений в том, что мы продолжаем поддерживать ЮНЕСКО, оставаться ее участником", - приводит агентство слова министра.
Ранее о выходе из ЮНЕСКО объявили США. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из состава организации.